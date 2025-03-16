Trump'ın açıklamasından sonra ABD ordusu Yemen'in başkenti Sanaa ve Sada ilindeki hedefleri vurdu. Saldırılarda ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı. Saldırılarından sonra Yemen'deki Husilerden yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı harekat başlatma talimatı vermesinin ardından ABD ordusu harekete geçti. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Husilerin ABD ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Ölü sayısı 23’e yükseldi

Husilere ait Al Masirah TV ise ABD saldırılarında ölenlerin sayısının 23’e yükseldiğini duyurdu. Sada kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, başkent Sana’da ise 13 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenlerin arasında 4 kadın ve 1 çocuk olduğu, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Husilerden açıklama: "Saldırılar tam teşekküllü bir savaş suçu ve karşılıksız kalmayacak"

Husilerin siyasi bürosu tarafından yapılan açıklamada, Yemen’in ABD ve İngiltere saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, bu saldırıların "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu kaydedildi. "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" denilen açıklamada, "Saldırılar yanıtsız kalmayacak. Yemen’deki silahlı kuvvetlerimiz saldırılara karşılık vermeye hazır" ifadeleri kullanıldı. Yemen’de sivilleri hedef alan saldırıların "ABD’nin kendisine karşı olan ülkelere ve halklara yönelik terörizminin ek bir kanıtı olduğu" ifade edilen açıklamada, "Amerikan ve İngiliz saldırganlığı, ABD’nin Siyonist ülke adına savaştığını ve savaşmaya devam ettiğini doğruluyor" denildi.

Trump harekat emri vermişti

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" dedi.

"Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız"

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisinin "acınacak" derecede zayıf olduğunu kaydeden Trump, "Bu yüzden kontrolsüz Husiler ilerlemeye devam etti. ABD bandıralı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ya da Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. 4 ay önce Kızıldeniz'den geçen son ABD Savaş Gemisi Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" diyen Trump, "Hiçbir güç ABD ticari ve donanma gemilerinin dünya su yollarında özgürce seyretmesini engelleyemeyecektir" dedi.

Trump, Husilere seslenerek, "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Aksi takdirde, daha önce hiç görmediğiniz cehennem sizin üzerinize yağacaktır" ifadelerini kullandı.

"Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir"

İran’a yönelik de açıklama yapan Trump, "Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını, başkanlık tarihinin en büyük yetkilerinden birini alan başkanlarını ya da dünya çapındaki nakliye yollarını tehdit etmeyin. Bunu yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" açıklamasını yaptı.