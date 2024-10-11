ABD'deki bazı marketlerde boyanmış çiftlik somonlarının satışının artması, sağlıklı beslenme kaygılarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu balıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı marketlerde boyanmış somonların satışı artış gösterdi. Çiftliklerde yetiştirilen somonlar, doğal pembe rengini elde etmek için sentetik boyalarla renklendirilirken, bu durum tüketicilerin sağlığı açısından ciddi endişelere yol açtı.

Çiftlik somonları, genellikle sağlıksız yemlerle besleniyor ve antibiyotik kullanımının yaygın olduğu bir ortamda yetişmesine etlerinin soluk beyaz renkte olmasına neden oldu. Üreticiler, bu görünümü düzeltmek için de gıda boyası kullanarak somonları doğal pembeye benzetmeye çalıştı.

RİSK BARINDIRIYOR

Uzmanlar, boyanmış somonların içerdiği kimyasal maddelerin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekerken, doğada yetişen somonların sağlıklı besinler tüketerek doğal kırmızımsı rengini kazanırken, çiftlik somonları genellikle zararlı maddelerle dolu olabildiği bu konuda tüketicilerin satın aldıkları somonların kaynağını ve içeriğini dikkatlice incelemeleri önerildi.

"Boyanmış balıkların sağlık üzerindeki riskleri, doğal beslenme alışkanlıklarına sahip olanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor" diyen uzmanlar, "Sağlıklı ve doğal gıda seçeneklerine yönelmek, sağlığın korunmasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor. ABD'deki marketlerde boyanmış somon satışının artışı, sağlıklı beslenme konusundaki endişeleri derinleştiriyor. Tüketicilerin, bu tür ürünlerden uzak durmaları ve doğal besin kaynaklarına yönelmeleri sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor" uyarılarında bulundu.