ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddet olayları ve toprak gaspı nedeniyle yasa dışı İsrailli yerleşimciler ve yerleşimcilerin kontrolündeki şirket ve örgütler aleyhinde eş zamanlı iki ayrı yaptırım açıklaması yayınladı.

Batı Şeria'daki en büyük yasa dışı yerleşim inşa örgütüne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, İsrailli yerleşimlerini genişletmek ve Filistin topraklarını ele geçirmek için kullanılan illegal yerleşim alanlarına destek sağlamakla suçlanan Amana örgütü aleyhinde yaptırım kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, Batı Şeria'daki en büyük İsrailli yerleşim geliştirme örgütü Amana, “İsrail’in aşırılıkçı yerleşim hareketinin kilit önemdeki bir parçası” olarak tanımlandı. Açıklamada, “Amana tarafından desteklenen yerleşimciler ve çiftlikler, Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinin gelişmesinde kilit bir rol oynuyor ve buralardaki yerleşimciler, şiddet eylemleri gerçekleştiriyor. Daha geniş bir çerçevede Amana, finansman, krediler ve altyapı inşası ile desteklediği çiftlik alanlarını stratejik bir şekilde toprak gasp etmek ve yerleşim bölgelerini genişletmek için kullanıyor” denildi.

Yaptırım uygulanan şahıslar arasında yer alan Itamar Yehuda Levi isimli yerleşimcinin Eyal Hari Yehuda Company LTD’nin sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, bu kişinin aynı zamanda yaptırım altındaki kuruluşlara maddi destek sunduğuna da dikkat çekildi. Açıklamada, ayrıca daha önce ABD tarafından yaptırım uygulanan Haşomer Yoş adlı kuruluşun başkan yardımcısı, proje koordinatörü ve kurucularından Sabtai Koshlevsky ve Filistinlilere yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine karışan Zohar Sabah’ın da yaptırımlara hedef olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Zohar Sabah, Filistinlilere yönelik tehditler ve şiddet eylemlerinde yer almış, hatta bu eylemleri onların evlerinde gerçekleştirmiştir. Kendisi Batı Şeria’da yıkıcı bir davranış modeli sergilemiştir. Ayrıca Eylül 2024’te Eriha yakınlarındaki Al-Ka’abneh İlkokulu’na düzenlenen ve birçok Filistinlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla da ilişkilendirilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İsrail hükümetini bir kez daha şiddet, zorla yerinden etme ve özel mülklerin gasp edilmesinden sorumlu olan ve bu eylemlere katılan kişilere karşı harekete geçmeye ve bunların hesap vermelerini sağlamaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yaptırımlar çerçevesinde ABD şirketleri ve vatandaşları, yaptırımlara hedef olan şirket, kuruluş ve bireylerle herhangi bir ticari işlem gerçekleştiremeyecek ve aynı zamanda bu kişi ve kuruluşların ABD'deki varlıkları dondurulacak.