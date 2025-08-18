ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray Oval Ofis'teki görüşmesi başladı.



Trump: Zelenski De Putin De Savaşın Bitmesini İstiyor



ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Trump, "Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Benim savaşım değil, Biden’ın savaşı. Ukrayna ile birlikte çalışıyoruz, uzun vadeli bir barış istiyoruz, bu hengame ve kargaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz, iki tarafın da faydasına bir barış istiyoruz. Burada 7 ülkenin liderleri var, kesin bir şekilde katılmayacağımızı söyleyemem, güvenlik konusunda çok fazla destek sağlayacağız. Orda bulunan kişiler tarafından, AB birinci savunma mekanizması olacaklar. Bu savaş bitirecek, yanımdaki beyefendi savaşı bitirmek istiyor, Putin de istiyor. Kolay bir savaş değil, bir çok nedeni var, bitirmek zor.

"6 Savaş Bitirdim Ama Ateşkes Yapmadım"

Bitirdiğimiz savaşlar gerçekten çok fazla oldu, durdurduğum savaşlardan biri anlaşmaya gitmek üzere, ne yaparsam yapayım kendi bakış açımdan yapıyorum. Belki Putin iyi gözükecek, Trump kötü diyecekler, eskiden sevilirdim ancak şu an eleştiriliyorum, seçmenlerim anlıyor, bu üzücü, doğru şeyi yaptığı için eleştiriliyorum. Putin’in ABD topraklarına geldiği için benim bir mağlubiyetim olarak değerlendirildi, bu onun için zor bir şeydi, bizi ziyarete gelmese bu facia derlerdi. Demokratlar bile bana teşekkür ediyor. Yaptığımız işi insanlar görüyor ama basın bana diktatör diyor. Bence bir ateşkese ihtiyaç yok, 6 savaş bitirdim ama ateşkes yapmadım, ateşkes iyidir ama stratejik olarak bir ülke istiyor diğeri istemiyor, biz uzun vadeli bir barış istiyoruz, bir konsept olarak ateşkes insanların ölmesini önler, ateşkes bir tarafı dezavantaja sokabilir, ateşkesi anmadan anlaşma yapmaya çalışıyorum" dedi.