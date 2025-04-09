Çin hükümeti, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerini Perşembe gününden itibaren yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı. Bu karar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini artırması ve ticaret politikaları konusundaki gerginliklerin ardından gelmişti. Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125'e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump Çin hariç ek vergileri 90 gün erteledi.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.