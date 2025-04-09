Bursaspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürdü. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Karşılaşma Balıkesir'de oynanacak

Artvin Hopaspor bu sezon zorunlu olarak müsabakalarını oynadığı Arhavi İlçe Stadyumu'nun tadilatta olması sebebiyle, gerekli girişimler sonucu karşılaşma aynı gün ve aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadyumu’na alındı.