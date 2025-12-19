Yeni yılla birlikte ATM’lerden yapılacak para çekme işlemlerine ilişkin limitlerde artışa gidiliyor. Bankalar, özellikle şube içi ve banka binalarına bitişik ATM’lerde uygulanacak günlük komisyonsuz para çekme tutarlarını yükseltmeye hazırlanıyor.

Halihazırda birçok banka, ATM’lerden ücretsiz para çekme limitini 10 ila 15 bin lira aralığında tutarken, yapılacak düzenleme ile bu sınır önemli ölçüde artırılacak. Yeni uygulamaya göre, özel bankalara ait şube içi veya şube yanındaki ATM’lerde günlük para çekme limitlerinin yeni yıldan itibaren 50 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Bu adımın atılmasında, şube içi ATM’lerde banknot takibi, para yükleme ve güvenlik işlemlerinin daha kontrollü ve kolay yürütülebilmesi etkili oldu.

Öte yandan metro istasyonları, alışveriş merkezleri ve cadde üzerlerinde bulunan şube dışı ATM’lerde de limit artışı yapılacak. Ancak bu ATM’lerdeki para çekme tutarlarının 50 bin liranın altında kalacağı ifade ediliyor.