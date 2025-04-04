ABD merkezli Newsweek dergisi, 4 Nisan 2025 tarihli kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'yu karşı karşıya getirdi.

Dergi, İsrail’in Suriye’deki birçok şehre yönelik gerçekleştirdiği “sebepsiz ve haksız” saldırıların ardından, Türkiye ile İsrail arasında olası bir çatışma ihtimaline dikkat çekti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ve Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki işgalini sürdürüyor.

Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına yönelik hava saldırıları ve kara harekâtı, bölgedeki insani krizi derinleştirirken, Golan Tepeleri'ndeki işgal de uluslararası toplum tarafından yoğun eleştiriler alıyor.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana işgal altında tutuyor, ancak bu durum Suriye ile çözülmemiş bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.

Hem Gazze hem de Golan'daki gelişmeler, Orta Doğu'nun istikrarsızlığını artıran önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin konusunda uzun yıllardır güçlü bir duruş sergiliyor.

Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ve işgaline karşı sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, hemen hemen her konuşmasında Filistin halkının haklarını savunmaya devam ediyor.