Borsada küçük yatırımcıların ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını savunan Özel, piyasada yaklaşık 7 milyon yatırımcı bulunduğunu ve bunların önemli bölümünün düşük miktarlarda işlem yaptığını söyledi. Yaşananların özellikle sınırlı birikimiyle yatırım yapan vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade eden Özel, sürece sert sözlerle tepki gösterdi.

“BAZILARI PARALARINI ALAMAYABİLİR”

Fonlarla ilgili gelişmelere de değinen Özel, bazı yatırımcıların yatırdıkları paranın çok küçük bir bölümünü geri alabileceğini, bazılarının ise hiç ödeme alamama ihtimali bulunduğunu öne sürdü. Özel ayrıca, ilerleyen günlerde bazı isimlerin söz konusu fonlarda işlem yapıp yapmadıklarını kamuoyuna soracağını belirtti.

YAŞLI VATANDAŞIN İTİLMESİNE TEPKİ

Özel’in açıklaması sırasında yaşlı bir vatandaşın itilmesi de kısa süreli gerginliğe neden oldu. Durumu fark eden Özel, vatandaşı iten kişiye tepki göstererek yaşlı insana bu şekilde davranılmaması gerektiğini söyledi ve kişinin bölgeden uzaklaşmasını istedi.