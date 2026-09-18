Konyaspor’da geçmiş yönetimlerden kalan borçlara ilişkin hukuki işlemler kulübün mali yükünü artırmayı sürdürüyor. Banka hesaplarına getirilen blokenin ardından, takım otobüsüne de haciz uygulandığı yönündeki iddia kamuoyuna yansıdı.

BORÇ KRİZİ BÜYÜYOR

Konyaspor'da eski yönetim döneminden kalan mali yükümlülükler nedeniyle son dönemde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde eski yönetici Adem Bulut'un alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla kulübün banka hesaplarına bloke koydurduğu iddia edilmişti. Yeşil-beyazlı kulüp, bu gelişmenin ardından yeni bir haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı.

TAKIM OTOBÜSÜNE HACİZ İŞLEMİ

Hakimiyet .com'da yer alan habere göre, eski dönem alacaklılarının başlattığı hukuki takip kapsamında Konyaspor'un takım otobüsüne haciz işlemi uygulandı.

Kulübün önemli sembollerinden biri olan takım otobüsünün haciz sürecine dahil olması, yeşil-beyazlı camiada yaşanan mali tablonun boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

YÖNETİMİN YOL HARİTASI MERAK KONUSU

Borçlar nedeniyle artan mali baskının ardından gözler Konyaspor yönetimine çevrildi. Mevcut yönetimin geçmişten kalan yükümlülükleri çözmek ve kulübün finansal yapısını rahatlatmak için nasıl bir plan hazırlayacağı merak ediliyor.

Öte yandan Konyaspor taraftarları da yaşanan gelişmelere sosyal medya üzerinden tepki göstermeyi sürdürüyor. Bazı taraftarlar, kulübün mevcut mali tablosundan önceki yönetim dönemindeki finansal kararları sorumlu tutuyor.