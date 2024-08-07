Financial Times, Washington yönetiminin Türkiye'yi Rusya'ya askeri ekipman ve parçalar ihracatını durdurması için uyardığını bildirdi. ABD'li üst düzey yetkililerin Financial Times'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD menşeli askeri donanımların Rusya'ya ihracatını azaltmaması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Matthew Axelrod'un, bu sorunu çözmek amacıyla kısa süre önce Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle ve şirket yöneticileriyle bir araya geldiği ifade ediliyor. Axelrod'un, Türkiye'nin ABD teknolojilerinin Rusya'ya yasa dışı akışını durdurmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladığı belirtiliyor. Axelrod, Financial Times'a verdiği demeçte, "ABD teknolojisinin Rusya'ya yasa dışı akışını durdurmak için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Axelrod, Türk yetkililerin ve endüstrisinin bu konuda hızlı bir ilerleme kaydetmesini beklediklerini, aksi takdirde ABD'nin ihracat kontrollerinden kaçanlara yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarını ekledi.

Gazete, ABD'nin bu uyarısının Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve Türkiye'nin ABD, AB ve diğer batılı müttefiklerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadığını vurguladı.

ABD'nin özellikle Türkiye'nin işlemciler, hafıza kartları ve amplifikatörler gibi batı yapımı elektronik cihazları Rusya'ya gönderme konusundaki endişelerine dikkat çekiliyor. Financial Times, Axelrod'un Türk hükümetine bu ticaretin "acil bir sorun" olduğunu ve ABD kontrollü ürünlerin Rusya'ya ihracatının yasaklanmasını talep ettiğini aktarıyor. Yetkili, Moskova'nın ABD parçalarına erişim sağlamak için Türkiye'nin ticaret politikasını suiistimal etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin bazı Türk şirketlerine yaptırım uyguladığı ve Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere yaptığı ihracatın bu ülkelerin kayıtlarında görünmediği belirtiliyor. Financial Times, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının son dönemde azalmış olduğunu, ancak bu azalmaların hala yeterli olmadığını ve ihracatın hala yüksek seviyelerde olduğunu belirtiyor.