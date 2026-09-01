Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cinayet şüphesiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasının 1 Ekim’de görülmesi bekleniyor.

Duruşma öncesi ATV Haber’e konuşan Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, anne-kız arasında yaşandığını iddia ettiği tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eminoğlu ayrıca para meselesi, evin kapı kilidi ile şifresinin değiştirilmesi ve Tuğyan’ın olaydan önce kendisine gönderdiği mesajlarla ilgili dikkat çeken iddialar paylaştı.

“ANNEM BİZİ BIRAKTI”

Eminoğlu’nun anlatımına göre Tuğyan Ülkem Gülter ile annesi Güllü arasındaki sorunlar uzun süredir devam ediyordu. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesiyle ilgili kendisine, “Annem bizi bıraktı, beni anneannem büyüttü” şeklinde sözler söylediğini ve geçmişten kaynaklanan bir kırgınlık yaşadığını öne sürdü.

4 BİN LİRA SONRASI ŞİFREYİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olay öncesindeki döneme ilişkin dikkat çeken iddialar da dosyaya yansıdı. Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Çiğdem’in, Güllü’nün evinden 4 bin lira çaldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu gelişmenin ardından Güllü, evinin dış kapı kilidini ve giriş şifresini değiştirdi. 22 Eylül’de evine giremediği belirtilen Tuğyan’ın ise eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile iletişime geçerek annesiyle yaşadığı sorunu anlattığı ve “Annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor. Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu” şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Tuğyan, 22 Eylül’de eve girememesi üzerine eski nişanlısı Eminoğlu ile iletişime geçti. Tuğyan’ın bu görüşmede annesinin kendisine kapı şifresini vermediğini ve eve gelmesini istemediğini söylediği ileri sürüldü.

ÖLÜMDEN GÜNLER ÖNCE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Dosyada gündeme gelen bir diğer detayın ise Tuğyan’ın ölümden yalnızca üç gün önce eski nişanlısına gönderdiği WhatsApp mesajları olduğu belirtildi.

Söz konusu mesajlarda Tuğyan’ın psikolojik olarak zorlandığını düşündüren ifadeler kullandığı öne sürüldü. Mesajlarda psikolojik tedavi görmek istediğini belirten Tuğyan’ın, doktora gitmek ve yaşadığı sorunlarla ilgili destek almak istediğini söylediği aktarıldı.

“PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEĞİM GERÇEKTEN”

Tuğyan’ın eski nişanlısına gönderdiği mesajlarda yaşadığı psikolojik sıkıntılara ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"Bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim gerçekten." "Kendim için, senin için, bizim için gerçekten." "Bak doktora gideceğim, belki çocukluktan gelen bir şeyim vardır." "İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle iyi olurum..."

GÖZLER 1 EKİM’DEKİ DURUŞMADA

Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in 1 Ekim’de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu’nun ortaya attığı iddiaların ve paylaşılan mesajların dosyaya nasıl yansıyacağı, ilk duruşmada yapılacak değerlendirmelerle daha da netleşecek. Hakkındaki suçlamaları reddetmesi beklenen Gülter’in, mahkeme önünde dosyadaki delillere ve iddialara vereceği yanıtlar da sürecin önemli başlıklarından biri olacak. Güllü’nün ölümüne ilişkin kesin tablo ise yargılama sırasında ortaya konacak deliller ve mahkemenin vereceği kararla şekillenecek.