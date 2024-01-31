Hatayspor, Sivasspor ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak’ı kadrosuna kattı.

Hatayspor, orta sahasını Abdulkadir Parmak’ı transfer ederek güçlendirdi. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada,

"Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak’a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Abdulkadir Parmak bu sezon Sivasspor formasıyla Trendyol Süper Lig’de 9, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta forma giydi.