Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı camiaya kendisine sahip çıktıkları için teşekkür ederek, "İlk senemde şampiyonluk yaşadım. Bu benim en büyük hedefimdi ve buna ulaştım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da bugünkü antrenman öncesinde başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor geçen bir sezonda mutlu sona ulaştıklarını söyleyen Bardakcı, "Bütün Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar. İlk senemde şampiyonluk yaşadım. Bu benim en büyük hedefimdi ve buna ulaştım. Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi performansımı vermeye çalıştım. Takımıma da bu sene çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür sonuca ulaştık. İnşallah seneye bunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Büyük Galatasaray taraftarını mutlu ettiysem ne mutlu bana" şeklinde konuştu.

Galatasaray formasıyla sıradaki hayalinin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Allah nasip ederse UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidebilirsek, orada 11’e girebilmek" diye cevap verdi. Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson çok iyi anlaştığını ifade eden başarılı futbolcu, "Birbirimize uyum sağladık ve ikimiz de çok iyi bireysel performans gösterdik. Önemli olan sezonun stoperi seçilmek değil, az gol yemekti. Biz de hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu.