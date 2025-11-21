Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ilklerin takımı olduklarını belirterek, Turkcell Süper Kupa’nın yeni formatında ilk kazanan olmak istediklerini söyledi.

Turkcell Süper Kupa’da hangi yarı final eşleşmesinin hangi şehirde oynanacağının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura sonucuna göre Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynayacak. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "İlk defa düzenlenen bir format. Biz de ilklerin takımı olduğumuz için bu kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi olan kazansın ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor ile geçen sene çok güzel maç oynadık. Öncesinde yemeğimiz oldu. Çok dostluk çerçevesinde bir maç olacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın. Finalde de biz olmayı hedefliyoruz. Bizim bu sene bir hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi’nde, Türkiye’de bütün kupaları alma hayalimiz var. Allah inşallah bu duyguları yaşatır. Elimizden geleni yapacağız. 5 kulvarda mücadele ediyoruz. Maç maç bakarak gitmek zorundayız. Bu da bizim için onlarından biri olacak" diye konuştu.