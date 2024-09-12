“KOİDER Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması”nda konuşan Başkan Vekili Abiş, kadınların toplumdaki etkin gücüne değindiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği, “KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması” adıyla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) desteğiyle yapılan organizasyon kapsamında Türk ve Avrupalı girişimci kadınlar Kocaeli’de bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz, FCEM Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering ve kadın girişimciler katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Abiş, “Kadınlar sosyal değişimin en önemli mimarıdır. Kadının gücü toplumun gücüdür” ifadesini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kadın Girişimciler olarak Türk ve Avrupa dünyasını bir araya getiren programın açılış konuşmasını yapan KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Çakıcı, dünya girişimci kadınlar zirvesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktardı. FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz ve Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering de konuşmalarında Kocaeli’de oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

“SİZLERİN GÜCÜ, TOPLUMUN GÜCÜDÜR”

Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş ise konuşmasına Başkan Büyükakın’ın selamını ileterek başladı. Kadınların elde ettiği başarıların ve ortaya koyduğu misyonun toplumların gelişimi ve ilerlemesinde büyük rol oynadığını dile getiren Abiş, “Sizler sosyal değişimin en önemli mimarısınız. Sizlerin girişimcilikteki yükselişiniz, toplumsal bir dönüşümün simgesidir. Kadının gücü toplumun gücüdür. Böyle bir toplumda ekonomik kalkınma sürdürülebilir hale gelirken, inovasyon hızlanmakta ve bu sayede sosyal barış sağlanmaktadır. Bu bağlamda, kadın girişimcileri desteklemek için atılan adımlar, kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını teşvik eden programlar, eğitim olanakları ve finansman destekleri o ülkenin gelişimi için oldukça kıymetlidir” dedi.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da konuşmasında kadın girişimcilerin Türkiye ve dünyada geldiği noktadan duyduğu mutluluğu ifade etti. Vali Aktaş, “Kadın girişimcilerimizin yaptığı tüm etkinlik ve organizasyonların destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kadın girişimcilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, fuaye alanında bulunan firmaların stantlarını ziyaret etti.