Bursa'nın İnegöl ilçesinde başka bir erkekle evde yakaladığı ablasını bıçakla yaralayan kardeş tutuklandı.

Olay 11 Haziran Salı günü saat 15.00 sıralarında Hamidiye mahallesi park caddesinde bir evde meydana geldi.

Ammar A.(24) iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., evli olan ablası Rahaf A.(28)'yı başka bir erkekle gördü. Öfkelenen Ammar Almuhammed Elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. O sırada evde olan diğer erkek, kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDI

Sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen mmar Almuhammed, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kardeşin hapis cezasının bitmesinin ardından sınırdışı edileceği, kadının ise tedavinin ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU