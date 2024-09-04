Kocaeli’nin İzmit ilçesinde misafirine Türk kahvesi sipariş eden esnaf, boş fincanları alınması için dükkanın önüne bıraktı. Bir kadın ise güvenlik kameralarına aldırmadan fincanları çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, esnaf bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay, Fethiye Caddesi Karagöz İş Hanında bulunan bir parfüm dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanına misafir gelen esnaf Türk kahvesi siparişi verdi. Gelen kahveler içildikten sonra esnaf, fincanların kahve dükkanı çalışanları tarafından alınacağını düşünerek, dükkanın önüne bıraktı. Fincanların çalışan tarafından alınmadığını öğrenen esnaf, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde, orta yaşlı bir kadının kamerayı gördüğü halde fincanları elindeki poşete koyarak çaldığını gördü.

"Fincanların çalındığını kamera görüntülerinden fark ettik"

Olay gününü anlatan esnaf Diyar Ergören, "Dükkana misafirim gelince Türk kahvesi sipariş ettik. Kahve içtikten sonra çalışan gelir alır diye fincanlarımızı kapının önüne bıraktık. İçeride biraz oyalandıktan sonra da kapıya çıktık. O ara biraz zaman geçmiş fincanları göremedik. Fincanları bir kadın almış, durumu görüntülerden fark ettik" dedi.

Bulundukları bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ilk kez yaşanmadığını ve daha önce de birçok olaya tanık olduklarını belirten Ergören, "Daha önce de birçok olay yaşadık. İzmit esnafı olarak bunun önleminin alınmasını temenni ediyoruz. Bu insanlar bunu alışkanlık haline getirmişler, kahve fincanının da ihtiyaçtan alındığını düşünmüyorum" diye konuştu.