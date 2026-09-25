Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin birçok şehrinde alternatif tıp toplumumuzda büyük yer edindi. Sağlık sisteminin tam olarak gelişmediği dönemlerde yüzyıllardır eski gelenek ve göreneklere göre tedavi yöntemleri uygulandı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde de birçok tedavinin iyileştirilmesi açısından alternatif tıptan faydalanıldı. Kocakarı ilacı diye tabir edilen ceviz suyu banyosu da bu yöntemlerden biri oldu.

İnanışa göre ağır hasta ve yatalak olan kişiler için uygulanan bu yöntemde ceviz yaprakları toplanıp suda kaynatıldı. Hastalar suyun içine yatırılarak bir süre burada bekletildi. 1970’li yılların Türkiye’sin de teşhisi konulamayan hastalar için uygulanan bu yöntemle binlerce kişinin iyileştiğine inanılıyordu.

İnegöl’ün köylerinde ceviz yaprağı suyu banyosunun 1980’li yıllara kadar uygulandığı tahmin ediliyor. Bu tedavi yöntemine kocakarı tabiri konulması ve halkın korkutulması nedeniyle 1980’li yılların başından itibaren uzaklaşıldı.

Sağlık sisteminin sürekli gelişmesi ve hastalıkların teşhis edilebilir hale gelmesinin de de bunda etkisi olduğu düşünülüyor. Bu tür yöntemlerden uzaklaşılmasının diğer bir nedeni ise hastane ve sağlık ocağı sayılarında artış yaşanması ve doktorlara olan ulaşımdaki kolaylığın olduğu düşünülüyor.

PEKİ CEVİZ SUYU VE CEVİZ YAPRAĞININ NELERE FAYDASI VAR?

Tıbbi araştırmalara göre cevizin olduğu kadar ceviz suyu ve ceviz yaprağının da mucizevi etkileri olduğu görülüyor.

Bilindiği üzere Ceviz, içerdiği zengin antioksidanlar, Omega-3 yağ asitleri ve sağlıklı yağlar sayesinde birçok kronik hastalığın riskini azaltmaya yardımcı olur. Kalp ve Damar hastalıkları, Nörolojik rahatsızlıklar, Tıp2 Diyabet, bağışıklık sistemi sorunları, Sindirim ve stres hastalıklarında tedavi edici özelliklerine rastlandı.

Bu nedenle uzmanlar cevizin doğru miktarda sürekli kullanılmasını tavsiye ediyor. Ceviz suyu ve ceviz yaprağın da aynı etkilere sahip olduğu görülüyor.