Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren “kilometre bazlı vergi” iddiasına resmi makamlardan yanıt geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren ve elektrikli araçlardan kat edilen mesafeye göre vergi alınacağını öne süren paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“KİLOMETRE BAZLI VERGİ ÇALIŞMASI BULUNMUYOR”

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada “Türkiye’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sistemi getirileceği” yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, ilgili kamu kurumlarının gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya kat edilen mesafe üzerinden hesaplanacak herhangi bir vergi çalışmasının bulunmadığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA UYARI

DMM, söz konusu paylaşımların kamuoyunda spekülasyon ve bilgi kirliliğine yol açabileceğini belirterek vatandaşlara resmi açıklamaları takip etme çağrısında bulundu.

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili resmi makamlar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması istendi.