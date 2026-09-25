Memur adaylarının heyecanla beklediği 2026 KPSS Lisans maratonunda geri sayımda sona yaklaşıldı. Arama motorlarında en çok sorgulanan başlıkların başında gelen sonuç tarihi için ÖSYM'nin resmi takviminde işaret edilen güne az bir zaman kaldı.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de ilan edilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre; KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ait sınav sonuçları 7 Ekim tarihinde kamuoyuna duyurulacak.

Sonuçlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden öğrenilecek

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak erişim sağlayabilecek.