Büyüleyici doğası, zengin biyolojik çeşitliliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle adeta bir cazibe merkezine dönüşen Acarlar Longozu Tabiat Parkı, yaz aylarında hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu. Doğal güzellikleri, korunmuş ekosistemi ve artan hizmet kalitesiyle Acarlar Longozu, yaz sezonunda 150 bini aşkın kişiyi ağırlayarak yaparak bölge turizminin parlayan yıldızı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal yapısına zarar verilmeden yenilenen longoz, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve eklenen sosyal donatılarla her yaştan ziyaretçinin keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline geldi. Yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi ve kafeterya gibi tesisler, bölgeye hem ekonomik hem de turistik anlamda büyük katkı sağladı. 7 buçuk kilometre uzunluğundaki longoz, sahip olduğu 1 buçuk kilometrelik ahşap yürüyüş yolu sayesinde ziyaretçilere doğayla iç içe benzersiz bir deneyim sunuyor. 74 familyaya ait 187 cins bitki, 226 takson, 3 endemik tür, 215 kuş, 22 sürüngen, 36 memeli ve 6 balık türü ile bölge, doğa gözlemi açısından da büyük önem taşıyor.