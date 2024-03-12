Barok müziğin öncüsü Accademia Bizantina, 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla 25 Mart’ta Ankara, 26 Mart’ta ise İstanbul’da sevenleri ile buluşacak.

Barok müziğin dünyaca ünlü orkestraları arasında yer alan Accademia Bizantina, 40’ıncı yıldönümünü için Ankara ve İstanbul’da konser verecek. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, her iki konserde Antonio Vivaldi’nin eserlerini yorumlayacak. Grammy adaylığı ve sayısız prestijli ödülle taçlanan orkestra, 25 Mart’ta Ankara CSO Ada, 26 Mart’ta ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Accademia Bizantina’ya İstanbul konserinde Barok müziğin yıldızlarından Alessandro Tampieri de eşlik edecek.