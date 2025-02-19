Bursa’nın konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler’de kesintisiz ulaşım için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İzmir Karayolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu kavşak bölgesinde başlatılan yol genişletme ve bordür düzenleme çalışmaları sürüyor. İzmir Yolu’nda gerçekleştirilen ilave şerit ve bordür düzenleme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Acemler-Mudanya Kavşağı etabını tamamlayan ekipler, çalışmalarına İzmir istikametinde devam ediyor.

Çalışmalarda 50 adet ekskavatör kamyon, greyder v.s. İş makinaları görev aldı. Asfalt çalışmaları kapsamında 576 ton frezeleme, 933 ton dolgu, 473 ton alttemel, 2055 ton PMT, 667 ton bitümlü temel, 69 ton binder ve 1170 ton aşınma asfalt işlemi yapıldı. Kazı dolgu çalışması kapsamında ise 16 bin metreküp kazı, 23 bin 375 ton alt temel dolgu serme sıkıştırma, 1250 metre aydınlatma hattı, 30 adet aydınlatma direği, 3 adet elektrik box işlemi yapılırken, bordür-tretuvar çalışmaları kapsamında 1750 metre bordür, 2750 metrekare parke döşenmesi, 210 metreküp beton işlemi yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Acemler-Soğukkuyu arası İzmir istikametinde 19 adet ‘Yönlendirme Oku’ uygulamasıyla birlikte 4 adet ‘Mudanya’ ve 15 adet ‘İzmir’ yönlendirme şablonu uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca İzmir istikameti gidiş yönünde 1 kilometre orta çizgi ve 3,2 kilometre kenar çizgi çalışması yapıldı.

"Bölgede trafiği rahatlatacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Acemler’deki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla mevcut şeritlerin yanına ilave şerit oluşturma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, yol güzergahları birbirinden ayrılarak Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sürücüler direkt olarak sol 3 şeritten İzmir istikametine kesintisiz devam ederken, ayrılan sağ şeritlerden Mudanya’ya ve Hürriyet tarafına gidebileceğini belirten Başkan Bozbey, "Sürücüler, Soğukkuyu çıkışının devamında ise Mudanya ve Nilüfer güzergahlarına devam edebilecek. Bölgede trafiği rahatlatacak ve sıkışmayı önleyecek bir sistemle hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bilimsel verilere dayanarak çalışmalar yapıyoruz. Ulaşım konusunda birçok yatırım yaparak trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz" dedi.