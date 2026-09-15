Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi; Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi arasında kalan, bir ucu Zafer Atıcılar Kültür Parkı'na, diğer ucu ise 3. Başaran Sokak ile 9. Çelik Sokak'a dayanan sınırların içindeki tüm cadde ve sokaklarda, Yıldırım İlçesi; Vatan Mahallesi Barbaros Spor Kulübü merkez olmak üzere Dere Sokak, 14. Yıldız Sokak, 2. Bilir Sokak, 10. Bülbül Sokak, 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak'ın çevrelediği alanın içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda 16 Eylül 2026 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İHA