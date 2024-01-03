Olay, Temrezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hasan Gümüş'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Bu sırada evde tek başına olduğu öğrenilen bedensel engelli Hasan Gümüş, alevlerin arasında kaldı. Evden çıkamayan Gümüş, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Hasan Gümüş'ün cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.