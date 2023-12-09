Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), yangın eğitimi verdi.

Vatandaşların can ile mal güvenliği için hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, müdahale hizmetlerinin yanı sıra önleme ve eğitim hizmetlerine de hız kesmeden devam ediyor. İtfaiyeciler, Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. bünyesinde görev yapan acil durum ekiplerine eğitim verdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı verilen eğitimlerde yanma, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, araç, malzeme bilgisi, kapalı ile dumanlı ortamlarda ilerleme, hareket tarzı, yangına müdahalede ekip organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu. Uygulamalı eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. Merkezde bulunan simülatörler vasıtasıyla, kursiyerlere gerçek olaylara yakın ortamlar sağlanarak nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda uygulamalar yaptırıldı.