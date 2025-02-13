Acil nakit ihtiyaçlarınıza çözüm niteliğinde işinize yarayacak olan acil kredi ihtiyacınız, uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile cebinizde! Gelir belgem yok kredi çekmek istiyorum diyorsanız doğru yere geldiniz. Gelir belgenizin olmaması kredi çekmenize engel değil. Bankalar müşterilerine kredi verirken kredi notu üzerinden verirler. Buna bağlı olarak sigortanızın olması gerekmekte. Kredi çekmek için ihtiyacınız olan tüm bilgiler yazımızın devamında…

Acil Kredi Veren Bankalar Şartları Nelerdir? 2022

İşsizlere kefilsiz kredi almak artık çok kolay. Bazı bankalar, işsiz olan ve maddi geliri olmayan kişilere finansal kredi verir. Bu bankalar, müşterilerinden gelir tablosu, maaş bordrosu gibi sigorta kanıtı talep etmemekte ancak bazı durumları detaylı olarak incelemektedirler. Geliri olmayan bir kişi kredi başvurusunda bulunduktan sonra bankanın dikkat ettiği noktalar yani diğer bir deyişle; acil kredi veren bankalar şartları nelerdir? sorusu şu şekilde sıralanabilir:

Banka, başvurunuzu yaparken verdiğiniz kimlik numarası ile sigorta ekstrenizi kontrol edecektir.

Kredi itibarınız kontrol edilecek ve talep ettiğiniz kredi ödemelerinin ne kadar etkili olduğu değerlendirilecektir.

Değerlendirmeyi, gelir düzeyine bağlı olarak kredinin onaylanması veya reddedilmesi takip eder. Bazı bankalar kredi veren bankalar tarafından başlatıldığı için olumsuz tepki verebilir. Üstelik yüksek kredi notunuz bankalar için önemli olacak, kredi notu yüksek olan kişiler bankalardan rahatlıkla kredi alabilirler. Yukarıdaki şartları sağladığınız takdirde bankalardan kredi kullanabileceksiniz. Şimdide hangi bankaların acil kredi ihtiyacınızı karşıladığına bakalım.

Acil Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Acil kredi veren bankalar hangileridir sorusunun cevabını merak edenlere; 5 banka sayabilirim. Aşağıdaki listedeğim bankalara internet veya fiziki başvuru yaptıktan sonra kısa süre içerisinde kredi kullanabilirsiniz. İşte acil kredi veren bankalar;

Fibabanka Akbank Aktifbank NKolay Enpara TEB

Yukarıda listesini verdiğim bankaların başvuru adresleri, faiz oranları ve kredi kullanım kullanım şartlarını merak ediyorsanız, yazımın bundan sonrasında 5 bankanın kredi sürecini detaylı anlatacağım.

Fibabanka Kolay Kredi Şartları Nelerdir? Faiz Oranları

Anında ihtiyaç kredisi veren bankalardan biri olan Fibabanka, acil kredi veren bankaların başında yer alıyor. Kredi faiz oranları ve vadenin uygun olarak müşteriye verildiği fibabanka ihtiyaç kredisi özellikleri ise; 3 bin liradan 100 bin liraya kadar tüm ihtiyaçlarınızı anında ihtiyaç kredisi kredi modeliyle Fibabanka aracılığıyla karşılayabilirsiniz. 12 ila 36 ay vade imkanı sunan banka kredi kullanımlarında herhangi bir belge talep etmemektedir. Fibabanka kolay kredi şartları Nelerdir? sorusunu yanıtladıktan sonra faiz oranları görebileceğiniz hesaplama tablosu ise şu şekilde;

Akbank Gelir Belgesiz Anında Kredi

Gelir belgesiz kredi veren bankaların başında yer alan AKBANK, aynı zamanda yapılan kredi başvurularında birkaç dakika içerisinde kredi onayı vermekte. Akbank gelir belgesiz anında kredi kampanyasında adı üzerinde kredi başvurusunda bulunan hiçbir müşterisinden belge talep etmemekte. Bu sayede acil nakit ihtiyaçlarına kısa süre içerisinde dönüş sağlanmakta. Gelin kredi detaylarını birlikte inceleyelim.

Şubeye gitmenize gerek kalmadan başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi limiti banka tarafından 100 bin lira olarak belirlenmiştir.

Gelir belgesiz, imzasız olarak verilen kredi olumlu olması durumunda para saniyeler içerisinde hesabınızda aktif edilecektir.

Müşteri talebine göre onaylanan kredilerin ödemeleri 3 ay sonra başlamaktadır.

Yukarıdaki kredi özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız hemen kredi başvurusunda bulunun. Şimdi ise sizlere faiz oranlarının yer aldığı hesaplama tablosunu paylaşmak isterim.