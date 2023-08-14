Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaklaşık bir yıl önce milyonlarca para harcanarak hizmete giren binası dökülmeye başladı. Daha önce kenarındaki kaldırımları çöken binanın şimdide de duvarları araçların üzerine düşmeye başladı.

Yapımı uzun süre duran, milyonlarca paranın verilerek, çok sayıda firma değiştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasında dökülmeler başladı. Daha önce kaldırımları çöken binanın şimdide otoparkının duvarlarındaki kaplamalar kopmaya başladı. Duvardan kopan bazı parçalar ise araçların üstüne düştü.