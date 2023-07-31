Tekel bayisinde çıkan tartışma sonucu İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen cinayet olayında iki kişi hayatını kaybetti. Cinayet, iki aile arasındaki borç kavgasından kaynaklandı. Baba Cantürk Erzen, olayın ardından sessizliğini bozarak yaşadığı şoku dile getirdi.

Olayda yaşamını yitirenler arasında Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen (21) bulunmaktaydı. Şüphelilerden biri olan M.Ö. gözaltına alınırken, diğer 3 kişi hala arama çalışmalarıyla bulunmaya çalışılıyor.

Cinayetin nedeni, saldırganların, alacaklı oldukları baba Cantürk Erzen'den borcun ödenmesini talep etmeleri ve alacaklarını alamamaları sonucunda mahkemeye başvurarak icra takibi başlatmalarıydı. Cantürk Erzen'in, saldırganlara yönelik Whatsapp üzerinden küfürlü bir paylaşım yaptığı iddiaları ise yalanlandı.

Cantürk Erzen, olayın şokunu hala yaşadığını ve çocuğunun nasıl öldürüldüğünü anlamakta güçlük çektiğini ifade etti. Saldırganlarla bir gün önce karşılaştığını ve hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandıklarını söyledi.

Baba Erzen, saldırganlardan Murat Özer'e 500-600 bin lira borcu olduğunu belirtirken, her esnafın sıkıntı yaşayabileceğini ve bu durumun çocukların öldürülmesini haklı çıkarmadığını vurguladı. Olayın bir gün öncesinde ise Beylikdüzü'ndeki bir cafede Tarık Özer'le karşılaştığını ancak konuşmadıklarını ifade etti. Daha sonra olayın yaşandığı gece de Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğinde Murat Özer'le yine karşılaştığını ve olaydan habersiz gibi davrandığını aktardı.