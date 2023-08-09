Exxen ve TV8,5 kanalları sahibi Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan Ligi ve Hollanda Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarını satın aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve TV 8.5, önemli bir anlaşmaya imza attı. Daha önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın alan Acun Ilıcalı, bu kez de birçok dünya yıldızının mücadele ettiği Suudi Arabistan Ligi ve Hollanda Ligi'nin yayın haklarını da bünyesine aldı.

Bu sezon verdiği paralarla transfer döneminin en hareketli ligi olan Suudi Arabistan Pro Ligi'nin maçları Exxen ve TV8.5'ta olacak.Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Benzema, Talisca ve Roberto Firmino gibi dünya yıldızlarının olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi, Türkiye'deki futbolseverler ile bir araya gelecek.

Diğer taraftan Avrupa'nın büyük liglerinden olan Hollanda Eredivisie Ligi, yine Exxen ve TV 8.5 üzerinden izlenebilecek.