Kültür ve sanat festivali ile MYM Federasyonu tarafından düzenlenen futbol turnuvası başta olmak üzere son bir ay içerisinde yoğun bir program temposu geçiren Toy, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İnegöl’de özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerin ardından apandisit teşhisi konulan Halil Toy, hastanede başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisi ve istirahati devam eden Toy’un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toy’un 2-3 gün boyunca hastanede doktorların kontrolünde tutulmasının ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

Öte yandan MYM Federasyonu camiası ve sevenleri, Halil Toy’a geçmiş olsun dileklerini ileterek bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi