Kredi kayıt bürosu tarafından kişilerin veya kurumların borçlarını süresinde ödeyebilirlik durumları, farklı bankalara kredi başvurusunda bulunma halleri gibi faktörler kredi notuna etki ederek notun seviyesinde belirleyici olabilmektedir. Kredi kayıt bürosu findeks markası ile kendisine ait kredi notunu öğrenmek isteyen kişiler veya iş yapmak üzere oldukları kişilere ait kredi notunu öğrenmek isteyenlere bu hizmeti sunmaktadır.

Kredi notu 1 ila 1900 aralığında belirlenmiş puanlama sistemi ile kişilerin borç ödeyebilirlik durumlarını bildiren puanlama sistemidir. Özellikle kişilerin kullandıkları kredi borcunun bir yıl içinde ödenebilirlik durumları hakkında ciddi ipuçları vermekte olan önemli bir veridir. İstenirse risk raporu alınarak yıllar içinde gelişen finansal gidişattaki inişli çıkışlı hallerde analiz edilebilir. Kredi notu grafiksel bir veri olan risk raporunun özeti mahiyetinde olan bir nottur. Kredi notunu öğrenmek isteyen kişi yada kurumlar www.findeks.com adresinden üye kaydı yaptırmalıdırlar.

Bireysel üyelik kaydında yapılması gerekenler nelerdir?

Önce siteye giriş yapılmalı ve üye olun kısmına basmalısınız. Karşınıza ticari veya bireysel üyelik adımları çıkacaktır. Bireysel üyelik seçilmelidir.

Bireysel üyelik seçildikten sonra karşınıza gelen üyelik formunu doldurup sözleşmeyi okudum ve onayladım butonuna tıklamalısınız.

Üçüncü aşamada karşınıza çıkan güvenlik sorusuna seçtiğiniz soruya vereceğiniz cevabı seçmelisiniz

Dördüncü aşamada cep telefonu numaranızı sizin birlikte çalıştığınız bankadan alınması için bir banka seçmeniz istenir gelen cep telefonu numarası aktif olarak kullandığınız numaranız ise bunu da onaylayın. Eğer bu numara aktif numaranız değilse bankadan bilgilerinizin güncellenmesini talep edin ve üyelik işlemlerinize güncelleme tamamlandıktan sonra devam edin

Son aşamada cep telefonunuza gelen tek kullanımlık şifreyi sitede ilgili alana girin ve üç defadan fazla yanlış giriş yapmamaya dikkat edin.Aksi halde tüm üyelik işlemlerinizi farklı bir günde tekrar yapmanız gerekecektir.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra kredi notunuzu findeks ’in kendi sitesinde üye girişi sekmesinden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Üyelikte diğer alternatif yöntem ise mobil imza seçeneğidir. Mobil imzanızı tanımladıysanız bu seçenekle üyeliği daha kolay tamamlayabilirsiniz.Bir diğer kredi notu öğrenme adımı cep telefonlarından kısa mesaj yollayarak öğrenme seçeneğidir. Bunun için tüm operatörlerden (avea,vodafone ve Türkcell)t.c kimlik numaranızı yazıp arada bir boşluk bırakarak doğum tarihinizi girdikten sonra 1122’ye kısa mesaj yollamalısınız. Findeks cep telefonu operatörlerine indirdim yapmakta ve bu kanalla yapılan sorgulamalar daha uygun hale gelebilmektedir .Findeks ’in kendi paket uygulamaları da bulunmakta ihtiyaca uygun pakete yıllık üyelik yapıldıktan sonra findeks notunuzu istediğiniz her an kolaylıkla öğrenebilme şansınız olmaktadır. Findeks notu bankalar kanalı ile de öğrenilebilmektedir. Bunun için kimliğinizle birlikte bir banka şubesine giderek kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. Günümüzde kredi notu emlak, beyaz eşya, araba kiralama gibi pekçok sektör tarafından talep edilmekte olan değerli bir veridir.

Findeks notu 2014 yılından itibaren herkesin kullanımına açılarak istenildiği an sorgulaması yapılabilmektedir. Daha önceleri sadece bankaların görebildikleri bu kayıt kişilerin kendileri veya bir başkasına ait kredi notu hakkında da bilgi verebilmektediir.Kredi notunu öğrenebilmek için findeksin sitesi üzerinden üyelik kaydı yapmak ve belirlenecek şifre ile buradan giriş yapılabilir. Cep telefonu operatörleri ile bankalar da kredi notunu öğrenebilmenin başka yoludur.