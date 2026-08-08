Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi. Bakanları ilçede İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy karşıladı. Karşılama töreninin ardından bakanlar ve beraberindeki heyet, Esenyurt Kaymakamlığına geçti.

Program kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirecek olan Gürlek ve Çiftçi'nin, Recep Tayyip Erdoğan Parkındaki sosyal alanları gezmesi bekleniyor. Bakanların daha sonra Esenyurt'ta yapılması planlanan yeni adliye binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulunacağı öğrenildi.