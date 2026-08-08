TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Görme Engelli B1 Milli Takımından umutlu olduğunu ve geçmişteki başarılarına Fransa'da bir yenisini daha ekleyerek döneceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Kerim Vural, engelli futbolunun her zaman destekçisi olan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Görme Engelli B1 Milli Takımına duyduğu güveni ve ay-yıldızlıların daha önceki başarılarını tekrarlayıp bir kez daha Avrupa şampiyonu olarak kupayı Türkiye'ye getireceklerine dair inancını da dile getirdi.