Başkan Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi günü oynayacağımız Çorluspor karşılaşması, İnegöl Kafkasspor için sıradan bir maç değildir. Bu karşılaşma; emeğin, inancın ve bir şehrin hayalinin sahaya çıkacağı büyük bir mücadeledir.

Bizler bu yolda gecemizi gündüzümüze kattık. Yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamız büyük fedakârlıklarla bugünlere geldi. Şimdi ise şampiyonluk yolunun en kritik virajlarından birine geldik.

Bu noktada artık sadece sahadaki 11 futbolcu değil, bütün bir İnegöl sahaya çıkmalıdır.

İnegöl sadece sanayisiyle değil, birlik olduğunda neler başarabileceğini gösteren ruhuyla da büyük bir şehirdir.

İşte şimdi o ruhu tribünlerde görmek istiyoruz.

Cumartesi günü saat 15.30’da İlçe Stadı’nda oynanacak bu önemli mücadelede İnegöl’ün tüm dinamiklerini, esnafını, gençlerini, büyüklerini ve Kafkas sevdalılarını tribünlerde görmek istiyoruz.

Bugün mazeret üretme günü değil,

Bugün İnegöl Kafkasspor’a sahip çıkma günüdür.

Unutmayalım;

Bir şehir takımına sahip çıkarsa, o takımın önünde hiçbir engel duramaz.

Haydi İnegöl…

Cumartesi günü tribünleri dolduralım, sesimizi sahaya indirelim ve Kafkasspor’un yanında olduğumuzu herkese gösterelim.

İnegöl sporda bizim..

İnegöl kafkas sporda bizim.."