KARODEF tarafından Kartal'da düzenlenen 'Karabüklüler Bandırma Günü' programı, Karabüklü vatandaşları bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda kültürel etkinlikler gerçekleştirilirken; Batı Karadeniz yöresine ait geleneksel ikramlar katılımcılara sunuldu. Hemşehri dayanışmasını güçlendirmeyi ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan organizasyonda, yerel sanatçılar tarafından sunulan kültürel içerikli performanslar ve çeşitli etkinlikler de yer aldı. Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hemşehri buluşmalarının memleket bağlarını güçlendiren ve kültürel mirası yaşatan etkinlikler olduğuna vurgu yaparak, 'Hemşehrilerimizi aynı sofrada, birlik ve beraberlik içerisinde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum' dedi.

'2026 inşallah terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir yıl olur'

Bakan Tunç, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Karabüklü hemşehrilerimizi yöresel yemeğimizin etrafında aynı sofrada, birlik ve beraberlik içerisinde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 2026 inşallah başarılarla ve huzurla geçer. Hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığı; Türkiye Yüzyılı inşa sürecinin hızlandığı ve terörün olmadığı, terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir yıl olur. 41 yıldan bu yana terörle mücadele ediyoruz, bu uğurda binlerce şehit verdik, büyük acılar yaşadık. Bu vatan ve bu bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Şehitlerimiz bu ülkede terör olmasın diye mücadele ettiler, çocuklarımızın gelecekleri kararmasın diye canlarını feda ettiler. Onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Terörün acılarını ortadan kaldıracağız, terörün ekonomik kayıplarının olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025 yılında 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili olarak terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber ortaya çıkan yeni durumla alakalı; meclisimizin ve devlet kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde önemli çalışmaları var. Biz milletimiz ne isterse onu yaparız. Cumhurbaşkanımız da her zaman milletimizin çizdiği rota üzerinde politikalarını sürdürmüştür. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' derken bunu her alanda icraata dökmüştür.'

Etkinlik, plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Karabüklüler Bandırma Günü etkinliğine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, KARODEF üyeleri ve birçok davetli katılım sağladı.