Yaklaşık 1 ay süren AK Parti’de ki aday belirleme heyecanının özeti bence tek bir cümleyle açıklanabilir. “Adam kazandı, dağılın beyler.”

Geçtiğimiz akşam Bursa’daki ilçelerin AK Partili adayları partililere fısıldandı. Bazı ilçelerde yöneticiler istifaya kadar gitti. İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik’teki aday krizini çözdü. İlçe teşkilatına yeni bir başkan atadı.

Adaylar arasında Alper Taban da açıklandı. Haberi yapmamızın ardından telefonlar gelmeye başladı. "Yapma ya, gerçekten mi Alper başkan aday gösterildi? O zaman ben oy vermeyeceğim" diyenler oldu.

Ama şu bir gerçek ki; diğer ilçelerde yaşanan kriz İnegöl’de yaşanmadı. Neden?

İnegöl aday adaylığı sürecinde aday adaylarının yanında bulunanlar ve destekleyenler çalışmalarını yaptılar. İnegöl teşkilatını diğer ilçelerden ayıran tarafı; aday açıklandığında, açıklanan adayın etrafında yer almaları. O yüzden İnegöl teşkilatı kenetlenme konusunda örnek bir ilçe oldu.

AK Parti her zaman olduğu gibi yine anketleri baz aldı. Anketlerde Alper Taban gerçeği hiç değişmedi.

Aylar önce yazdığım köşe yazımda da anket gerçeğini açıklamıştım. Ben demiştim, demeyeceğim. Alper Taban, insan ilişkileri(halk) konusundaki avantajıyla sevilen başkan oldu.

Üslup, davranışlar konusunda iyi ama “hizmet getirme konusunda biraz cimri davranıyor” diyenlerde vardı. Ama genel fotoğrafta Taban, kendini ilçe halkına kabul ettirmeyi başarmış görünüyor.

Seçimlerde oy oranını yükseltir mi, düşürür mü bilemem ama mucize yaşanmazsa bir 5 yıl daha Alper Taban İnegöl Belediye Başkanı olmaya devam edecek…