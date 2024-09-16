3. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl ekibimiz Kafkasspor, sezonun ilk iç saha maçında Adıyaman FK’yı son 60 dakikalık futboluyla 2-1 yenmeyi başardı. Ancak ilk 30 dakikalık futbolu izleyen herkeste bir hayal kırıklığı yaşandı.

Öncelikle tamamen yenilenen ekibin birbirlerine uyum sağlaması elbette bir süreç alacaktır. Kolay değil tabi ki birbirlerini yeni tanıyan bir topluluktan hemen güzel futbol beklemek. Ancak Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu 2 hamle yaparak zor olan şeyi biraz kolaylaştırdı. Peki bu 2 hamle neydi?

Modern futbol artık, takımların kendi yarı sahasında topu oyuna sokmasıyla başlıyor. Yani kaleci defans hattında ki arkadaşlarına topu veriyor ve sonrasında paslaşarak yarı sahaya geçmeye çalışıyor. Kafkasspor’da bu modaya ayak uydurmak istedi. Ancak rakip takım buna müsaade etmedi. Kafkasspor’u hataya zorladı ve bunda başarılı oldu. 18. dakika da yanlış pasın cezasını Berkant Çekiç affetmeyince konuk ekip 1-0 öne geçti.

Diğer aksayan bölge ise 6 numarada oynamasına alışkın olmadığımız takım kaptanı Ömer Faruk Boz’un sürekli top kayıpları oldu. Nedendir bilinmez Ömer topu ayağında tutmayı seviyor. Bu da beraberinde hata yapmasına neden oluyor. Bu kadar teknik ve futbol aklı olan bir oyuncunun daha verimli olması gerekiyor.

Teknik heyet Allah’tan bu 2 duruma hemen müdahale etti. Önce Kaleci Emirhan Demir’e talimat gitti. Topu oyuna sokarken uzun top kullanması istendi. Ardından Ömer Faruk Boz 6 değil, 8 numara oynamaya başladı. Uzun toplarla birlikte Kafkasspor kendine geldi. 32. dakikada Emir Özsoy penaltıdan, 43. dakika da ise Hasan Bekil karambolden bulduğu gollerle skoru 2-1’e getirdi.

2. yarıda Ömer Faruk Boz’un oyundan alınması ile birlikte orta saha daha dirençli, hale geldi. Her ne kadar konuk ekip zaman zaman kaleyi yoklasa da daha net pozisyonları bulan takım Kafkasspor oldu. Son vuruşlarda biraz daha etkili olunsa bu maçta Kafkasspor 4-5 gol atabilirdi.

Zamanla takımın birbirine alışmasıyla ve sakatlıktan dönen Batuhan’ın daha atletik hale gelmesiyle Kafkasspor’un hedeflenen yerde ligi bitirmesi imkansız değil.

Bu mütevazi kadrodan çok şey beklemiyoruz belki ama içlerinde yıldızı parlayacak bazı oyuncularda var. Zamanla daha iyi değerlendirme yapacağız elbette.

Ancak ben Hüseyin Yoğurtçu’nun yerinde olsam, Ömer Faruk Boz’u 60. dakikadan sonra oyuna alırım. Rakibin yorulduğu anda Boz’u bitirici bir güç olarak kullanırdım.

Şimdi yeni rakip Mazıdağı Fosfat olacak. Maç yine İnegöl’de olacak. Bu maçında kazananı umarım yine Kafkas Kartalları olur.