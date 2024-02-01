Türkiye genelinde CHP’nin kalesi görünümünde ki tüm yerleşim yerlerinde aday krizi yaşanıyor. Ankara Çankaya, İstanbul Beşiktaş, İzmir Büyükşehir ve ilçelerinden sonra Bursa’da da Nilüfer ve Mudanya krizleri ayyuka çıkmıştı. Bu bölgelerin tamamında neredeyse tüm Belediye Başkanları değişecek gibi. İzmir örneğinde olduğu gibi sıra geldi diğer ilçelere…

Biz şimdi bırakalım Çankaya’yı, Beşiktaş’ı da Nilüfer’e gelelim…

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in arasında ipler kopmuştu. Bunu artık bilmeyen yok.

Hatta Bozbey’in, “Ya o, ya ben” deyip rest çektiği bile iddia edildi.

Anlaşılan bu konuda istediğini koparmış Mustafa Bozbey…

Bunu nereden anlıyoruz? Mustafa Bozbey’in de katılım sağladığı Nilüfer Belediye Meclisi Aday Adayları tanıtım toplantısında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoktu.

Merak edilen konu, bu törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem davet edildi mi, yoksa edilmedi mi?

Eğer bu davet yapılmadıysa seçim arifesinde kendisine büyük bir vefasızlık yapılmış demektir. Eğer davet edilip katılmadıysa Turgay başkanda tepkisini koyuyor demektir. Açıkçası bu sorunun cevabını aramak için kendisini aradım ama ulaşamadım.

CHP Nilüfer’de Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Yıldız ile eczacı Okan Şahin isimleri ön planda.

Turgay başkan ise anlaşılan kendisine yapıldığını düşündüğü bu vefasızlık nedeniyle kırgın.

Eskiden sosyal medyasını aktif kullanan Başkan Erdem, son paylaşımını 21 Ocak’ta yapmış. İnstagramı iyi kullanan başkan, bu sıralar sadece durumlardan belediyenin rutin çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Mustafa Bozbey ise parti içinde ki hamlelerini istediği gibi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Turgay Erdem hamlesi kendisine eksi mi, yoksa artı mı yazacak? Onu adayın açıklanmasının ardından göreceğiz.

Ama şu bir gerçek ki ittifaksız seçimlere giren Bozbey’in bir önceki seçimlere göre daha fazla efor sarf etmesi gerekecek. Zira DEM Partisi henüz Bursa konusunda kararını açıklamadı. Eğer DEM Partisi’de aday gösterme kararı alırsa, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti’den sonra direk olmasa da ittifak dışı desteğini aldığı DEM Partisi’nin muhtemel oylarını da kaybetmiş olacak.

Anlaşılan bu seçim Bozbey’i baya yoracak…