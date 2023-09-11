Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, olası su baskınları ve taşkınlarla başa çıkmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki farklı bölgelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Bursa'nın sağlam bir altyapıya sahip olabilmesi için BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yoğun yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarını engellemek amacıyla alınan tedbirler artırılıyor. Bu çalışmaların trafik akışını etkilememesi için dikkatli bir şekilde yürütülüyor ve özellikle ana yolların mazgalları özenle temizleniyor. Emek Mahallesi ile Kestel arasında doğu-batı yönündeki güzergahta bulunan tüm mazgallar temizlendi. Aynı şekilde, Osmangazi ilçesindeki Çiftehavuzlar, Tuna ve Fatih mahallelerindeki mazgalların temizliği de tamamlandı. Toplamda 21 bin mazgalın temizlenmesi hedeflenirken, Demirtaş bölgesindeki çalışmalar ise hala devam ediyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda dünya genelinde ani ve şiddetli yağışların arttığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sorunun ancak güçlü bir altyapı ile üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Ani ve yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınlarının Türkiye'nin birçok şehrinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bursa'da benzer olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. BUSKİ ekiplerimiz özellikle mazgalların temizliği konusunda titizlikle çalışıyorlar. Umarım bu çabalarımızla Bursa'da sel baskınlarına karşı etkili bir önlem almış oluruz" dedi.