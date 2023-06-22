Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı ile Akpınar Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücü Recep A. Yönetimindeki 16 F 3634 plakalı kamyonet, sürücü Bahri K. Yönetimindeki 16 AUU 411 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Hayriye K. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Erdoğan