Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla açılan ve Silivri’de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ara karar öncesi duruşmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Duruşmada cumhuriyet savcısı, 3 sanığın tahliyesini isterken, 30 sanığın tutukluluk hallerinin sürmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk değerlendirmesi yapılmadan önce sanık avukatlarına söz verdi.
Tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkillerinin uzun süredir cezaevinde bulunduğunu, dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplandığını belirterek tahliye talebinde bulundu.
TAHLİYE EDİLEN İSİMLER
Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.
Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.