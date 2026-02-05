Türkiye’nin mobilya üretiminde söz sahibi merkezlerinden biri olan İnegöl, 2026 yılına ekonomik belirsizliklerin gölgesinde giriyor. Artan maliyetler, iç piyasadaki daralma ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, ilçenin lokomotif sektörü olan mobilyayı ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki yıl, İnegöl mobilyası için ya ihracatla büyüme ya da daralma sürecinin başlangıcı olacak.

Özellikle iç pazarda yaşanan talep düşüşü, birçok firmanın üretim planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, gözler dış pazarlara çevrildi. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarları, 2026’da İnegöl mobilya sektörü için en güçlü çıkış kapısı olarak görülüyor. Uzmanlar, bu sürecin aynı zamanda dönüşüm, markalaşma ve katma değerli üretimi zorunlu kıldığını vurguluyor.

İnegöl İçin Kritik Yıl

Ekonomistler, 2026’nın İnegöl açısından “kırılma noktası” olabileceğine dikkat çekiyor. Daralan ekonomiye rağmen ihracat odaklı büyüme, katma değerli üretim ve güçlü iş birliği adımları atılması halinde, İnegöl mobilya sektörünün sadece ayakta kalmakla kalmayıp yeniden ivme kazanabileceği belirtiliyor.