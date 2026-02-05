Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde, bir kişinin vefat eden yakınları üzerinden “dul” (eşten) ve “yetim” (babadan/anneden) aylığı alması, belirli şartlara ve statü kombinasyonlarına bağlanmış bir haktır. Vatandaşlar arasında “iki maaş alınmaz” algısı hakim olsa da, mevzuatın satır araları bu durumun istisnalarla dolu olduğunu gösteriyor.

Şubat 2026 itibarıyla geçerli olan düzenlemelere göre, çift maaş alabilmenin anahtar kelimesi **”Statü Farkı”**dır. Eğer vefat eden eşiniz ve babanız farklı sosyal güvenlik kurumlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi ise, kapılar sizin için açılabilir.

Üçlü Statü Oyunu: Kim, Nereden Alır?

Eskiden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tamamen ayrı dünyalardı. 2008 yılındaki reformla bunlar SGK çatısı altında toplansa da, ölüm aylığı hak sahipliği konusunda “eski yasalar” hala hükmünü sürdürüyor.

Genel kural şudur: Vefat eden eş ve babanın sigorta kolları farklıysa (örneğin eş SSK’lı, baba Bağ-Kur’lu ise) çift maaş yolu açılır. Ancak her ikisi de aynı statüde (ikisi de SSK’lı) ise sistem genellikle “yüksek olanı seç” komutunu verir.

Kadınlar İçin Kritik İstisna: Emekli Sandığı Farkı

Buradaki en güçlü istisna Emekli Sandığı (4C) kolundadır. Memur olan bir babadan yetim aylığı alan bir kadın, vefat eden eşi SSK veya Bağ-Kur’lu olsa dahi çift maaş alabilir. Hatta kadın kendi emekli olsa bile, babadan yetim aylığı alma hakkı (bazı durumlarda) saklı kalabilir. Bu durum, hane halkı gelirinin korunması açısından hayati bir finansal kalkandır.

ÇİFT MAAŞ ALMA DURUMLARI

Aşağıdaki tablo, vefat eden yakınların sigorta statülerine göre çift maaş imkanını özetlemektedir.

Eşin Statüsü Babanın Statüsü Çift Maaş Alınır mı? Not / Şart SSK (4A) Bağ-Kur (4B) ✅ EVET Farklı statü avantajı. SSK (4A) Emekli Sandığı (4C) ✅ EVET En avantajlı kombinasyon. Bağ-Kur (4B) Emekli Sandığı (4C) ✅ EVET Farklı statü avantajı. SSK (4A) SSK (4A) ❌ HAYIR Genelde yüksek olan tercih edilir. Bağ-Kur (4B) Bağ-Kur (4B) ❌ HAYIR Tek maaş (yüksek olan) ödenir. Emekli Sandığı Emekli Sandığı ⚠️ BELKİ Vefat tarihlerine göre değişebilir.

(Not: Tablodaki veriler genel kuralları yansıtır. Vefat tarihleri 2008 öncesi veya sonrası ise kurallar değişebilir.)