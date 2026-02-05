Uzunca bir süredir tartışma konusu olan ve kamuoyunda geniş yankı bulan "süresiz nafaka" uygulamasına yönelik devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Hazırlıkları süren yeni yasal düzenleme ile birlikte nafaka ödemelerinde "evlilik süresi" kriterinin getirilmesi ve yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarının tarihe karışması bekleniyor.

KISA SÜRELİ EVLİLİKTE SÜRESİZ NAFAKANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR!

AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor. Edinilen bilgilere göre çalışmayla, kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EVLİLİK SÜRESİ NAFAKANIN KAÇ YIL VERİLECEĞİNİ BELİRLEYECEK!

Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Örneğin; 3 yıl süren evlilikte nafaka ödeme süresinin 5 yıl, 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl nafaka ödenmesi gündemde.

10 yıl süren evlilikte ise, 12-15 yıl nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor. Kadınların mağdur olmasının önüne geçilecek formüller üzerinde de duruluyor.

AK Partili kaynaklar, yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamayacaklarının nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.

Uzun süren çekişmeli boşanma davalarının yol açtığı mağduriyetlerin azaltılması amacıyla da yeni bir çalışma yürütülüyor. Yıllarca sürebilen davaların önüne geçilmesi ve daha kısa sürede karar verilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilebileceği ifade ediliyor.