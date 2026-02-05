ChatGPT, Gemini ve Grok yapay zeka programlarına, “Bursa'nın İnegöl ilçesinde olsan nerede yemek yerdin? Fiyat performansı, hijyenliği, kalitesi, tadı ve müşteri memnuniyetlerini göz önünde bulundurarak en iyi 10 yeri sıralamanı istiyorum. Ve seçtiğin 10 işletmeyi, en iyiden geriye doğru sıralayarak 1-100 arası puan vermeni istiyorum” sorusunu yönelttik.

Her 3 yapay zeka programı da ilk 10 tercihlerini farklı farklı işletmelerden yana kullandı. İşte çıkan sonuçlar...

CHATGPT

1. Gürsel İnegöl Köftecisi: Puanı: 98

2. Köfteci Osman’ın Yeri: Puanı: 95

3. Cicek Izgara: Puanı: 93

4. Lezzet-i Alâ Ev Yemekleri: Puanı: 90

5. Besler İnegöl Köftecisi Çarşı İçi: Puanı: 89

6. Közbahçe Steak House: Puanı: 87

7. Özel Lokantası: Puanı: 85

8. Arda Lokantası: Puanı: 83

9. Mutlu İnegöl Köftecisi: Puanı: 81

10. Sefa İnegöl Köftecisi: Puanı: 79

GEMİNİ

1- Besler İnegöl Köftecisi Çarşı İçi: Puanı: 96

2- Zeynel İnegöl Köftecisi: Puanı: 93

3- Orhan İnegöl Köftecisi: Puanı: 91

4- Hacı Aziz İnegöl Köftecisi: Puanı: 89

5- Gürsel İnegöl Köftecisi: Puanı: 87

6- Kuzine Pide ve Güveç: Puanı: 85

7- Erol Emek Et Mangal: Puanı: 84

8- Bulvar Yıldız Lokantası: Puanı: 82

9- İnan Kardeşler Lokantası: Puanı: 80 (Bu işletme Bursa’da)

10- Kırmızı Beyaz Et Mangal: Puanı: 78

GROK

1- Şah İnegöl Köftecisi: Puanı: 96

2- Nare Et Restaurant/Nare İnegöl Köftecisi: Puanı: 92

3- Besler İnegöl Köftecisi (Çarşı içi): Puanı: 88

4- Dörtler Kebap: Puanı: 85

5- Hisar Döner: Puanı: 82

6- Hacı Aziz İnegöl Köftecisi: Puanı: 80

7- Zeynel İnegöl Köftecisi: Puanı: 77

8- Osmanbey Lokantası : Puanı: 74

9- Orhan İnegöl Köftecisi: Puanı: 71

10- Çiçek Izgara: Puanı: 68