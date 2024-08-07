AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah saatlerinde art arda üç deprem meydana geldi. Bu depremlerin büyüklükleri sırasıyla 4.6, 4.5 ve 4 olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İlk Deprem Saat 05.32'de Gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana'da bu sabahki ilk deprem saat 05.32'de meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 4.6 olarak belirlendi.

Bir Dakika Sonra İkinci Deprem

İlk depremin hemen ardından, saat 05.33'te, bir dakika arayla ikinci bir deprem daha yaşandı. Yine Kozan'da kaydedilen bu sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı ve derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi.

Üçüncü Deprem de Meydana Geldi

İkinci depremden kısa bir süre sonra, saat 05.34'te, 4 büyüklüğünde bir başka deprem daha oldu ve Adana bir kez daha sarsıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da peş peşe yaşanan depremlerle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."