Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Tevhiddin Ayar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Başkan Ayar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

23 Nisan 1920 Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, dünyanın en meşru, en haklı, en kutsal savaşlarından biri olan İstiklal Savaşını Zaferle sonuçlandıran, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran, Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. 23 Nisan 1920 Türk Milletinin yazgısını eline aldığı ve “Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Milletin” olduğu gündür. Büyük Önder Atatürk “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” sözleriyle bizleri uyarıyor ve yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi ve İstikbalimizi bizlere emanet eden Atatürk, 23 Nisan 1924’de, 23 Nisan gününü bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten beş yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 1979 yılından itibaren de başka ülkelerin çocuklarının katılımı ile birlikte kutlamaktayız. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı milletimizin yüreğindeki bağımsızlık aşkının sarsılmaz ifadesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, her birimize sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye Cumhuriyetine, Cumhuriyet değerlerine, devrimlere sahip çıkmak geliştirmek, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak hepimizin görevidir. Bilim ve teknolojide, Sanat ve Kültürde ileri gitmemiz için okumalıyız, araştırmalıyız ve çok çalışmalıyız. Çağımız bilgi çağı, kendimizi bilgiyle donatmalıyız. Üretmeliyiz, ülkemizi kalkındırmalıyız. 23 Nisan’da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz. Tasada ve kıvançta bir olmalıyız. Bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına bizlere emanet eden Atalarımıza layık olmalıyız.”

“Büyük Önder Atatürk, “çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşamaya sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” der. “Türkiye’yi çağdaş, demokratik, laik, bilgi çağını yakalamış mutlu ve güvenli bir ülke olarak kuşaklara bırakmak, en önemli sorumluluğumuzdur.” Acaba bugüne kadar bizler, üzerimize düşen bu sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Çocuklarımıza istenildiği gibi bir gelecek, istenildiği gibi bir dünya kurabildik mi? Çocuklarımız, ağır ekonomik koşullar altında çocukluklarını doyasıya yaşayamadan harcanıp gitmektedirler. Çocuk yaşta gelin olmaktalar, bazen suçun bir parçası, bazen de şiddete maruz kalmaktadırlar. En vahim olanı da ülkemizin her tarafını örümcek ağı gibi saran tarikat, cemaat ve vakıfların ağına çocukların düşmeleridir. Bilimsel eğitimden, üretimden ve adil bir paylaşımdan uzaklaştıkça bu sorunlar yumağı artarak devam edecektir. Bu sorunların kurbanı da savunmasız çocuklarımız olacaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak diyoruz ki; bu durumdan kurtulmanın yolu “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti”dir. Hayatın her alanında üretmektir, milli değerlerimize sahip çıkarak, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini uygulamaktır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sevincini bizlere yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci TBMM’nin kahraman üyelerini, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz.”