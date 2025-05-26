Bornova Belediyesi, iş birliği protokolü çerçevesinde ortak çalışmalar yürüttüğü Pi Gençlik Derneği’yle birlikte önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Estonya’daki gençlik ya da sivil toplum alanında çalışmalar yapan 10 farklı kuruluştan çalışanları, Bornova’da ağırlandı.İZMİR (İGFA) - Estonyalı konuklara, İzmir Bornova'da Pi Gençlik Derneği’nin farklı ülkelerden gelen gönüllüleri eşlik etti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katıldığı program, gençlik çalışanları ve gönüllüler için ilham verici bir deneyim sundu.

Ziyaret, İzmir’in bilinen en eski yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü ile başladı. Katılımcılar burada yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları, elde edilen buluntular ve Neolitik döneme ait yaşam alanlarının canlandırmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ardından Altındağ Spor Kompleksi’ne geçilerek, Bornova Belediyesi’nin gençlere yönelik sportif altyapısı ve sunduğu imkânlar tanıtıldı. Katılımcılar, yerinde incelemelerle gençlik hizmetlerine dair bilgi edindi.

Ziyaretin önemli duraklarından biri de Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi oldu. Yerleşkede faaliyet gösteren yerel STK’lar hakkında bilgi verildi, katılımcılarla karşılıklı deneyim aktarımı sağlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de programa bu noktada katılarak, belediyenin gençlik, kültür ve uluslararası ilişkiler vizyonunu aktardı.

Bornova Belediyesi olarak uluslararası organizasyonlarda yer almaya büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Eşki, “Buradaki temel amacımız özellikle Avrupa’daki karbon salınımı ve yenilenebilir enerji ile ilgili başarılı çalışmaları kentimize taşımak. Uluslararası gençlik organizasyonlarına da büyük değer veriyoruz. Dünyada aşırı sağın yükseldiği, totaliter rejimlerin güçlendiği günümüzde dünya barışı için gençlik organizasyonlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençlerin dünyaya daha ön yargısız baktığına inanıyorum. Bu bakış açısı hepimizin daha barışçıl bir dünyada yaşamasını sağlayabilir. Bu çalışmalarla ilgili güçlü bir partner arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bizler bu çalışmaların büyümesi ve gelişmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Programın son durağı ise Bornova’nın sembolik alanlarından biri olan Abide-i Hürriyet Meydanı oldu.

Bu arada ise katılımcılara parkın tarihi ve simgesel önemi anlatıldı.